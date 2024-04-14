كاتبة صحفية: حزب الله شن 20 عملية ضد إسرائيل خلال الأسابيع الماضية

أكدت الكاتبة الصحفية ليلى خليل، أنه قبل أن تصل الصواريخ الايرانية على إسرائيل، كان هناك غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان، ولكن حزب الله رد هذا الهجوم وأطلق عددا من الصواريخ على إسرائيل.

وقالت ليلى خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن حزب الله على مدار الأسابيع الماضية كان يقوم بعمليات هجومية على إسرائيل، والتي اقتربت من 20 عملية.

وتابعت الكاتبة الصحفية ليلى خليل، أن إسرائيل قامت بغارات وقصف مدفعي عنيف على الحدود اللبنانية، وهو الهجوم الذي تم بعد أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدا أنه من المستبعد أن يحدث اشتباك بشكل مباشر بين حزب الله وإسرائيل، خاصة أن الأوضاع في الداخل اللبناني أوضاع صعبة.