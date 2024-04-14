عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف استمع بايدن لطلب إيران بتهديد إسرائيل؟ أكسيوس تكشف التفاصيل

إيران وأمريكا وإسرائيل
إيران وأمريكا وإسرائيل

 عبرت أمريكا في رد غير مباشر على إيران، عن موافقتها على الطلب الإيراني بوقوف التصعيد عند هذا الحد وعدم تطوير الأمور أكثر من ذلك، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية.

إيران تحذر أمريكا من التدخل ومخاوف داخل مجلس الأمن من أي تهور إسرائيلي

رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم .. وتحذير من أي رد للنظام الصهيوني

كشفت أكسيوس أن ‎بايدن أبلغ ‎نتنياهو أنه سيعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد ضد ‎إيران.


كما ذكر مصدر أمريكي مسئول لشبكة سي إن إن الأمريكية الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بأن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.


كما دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران إلى التهدئة، مؤكدا أن أمريكا لا تسعى لحرب مع طهران.

 

يأتي ذلك كاستجابة غير مباشرة من قبل أمريكا لإيران التي استجابت قبلا للطلب الأمريكي بعدم الرد بشكل مدمر والرد بهدوء.
 

وبعثت إيران برسالة إلى مجلس الأمن الدولي هددت فيها بعواقب وخيمة إذا ما تهورت اسرائيل وإذا قامت بأي عمل عسكري ضدها.
وأكدت إيران أن ردها سيكون أشد قوة وأكثر حسما.
 

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة أن "ردنا جاء دفاعا عن النفس وهو ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
بينما قال التلفزيون الرسمي الإيراني ان طهران حذرت واشنطن عبر دولة ثالثة هي سويسرا من استهداف قواعدها إذا دعمت أي رد إسرائيلي عليها بأي شكل، بمعنى أنها إذا أعطت الاحتلال الضوء الأخضر ليقوم بعمليته ولم تمنعه.

 

كما قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري إن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا.

وذكر باقري أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، مشيرا الى هجوم ايران أدى إلى  تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

 

وأكد باقري أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

و حذر باقري بقوله "إذا رد النظام الصهيوني فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير حيث كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن  "عمليتنا كانت محدودة وناجحة وضربنا المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".

اهم الاخبار أهم الأخبار الآن أهم الأخبار الصباحية احتلال الاسرائيلي أكسيوس الأمريكية الأمريكي جو بايدن الخطوط الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

مجلس الوزراء: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي دون توقف

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

أقل من المبادرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

موضوعات متعلقة

إيران تحذر أمريكا من التدخل ومخاوف داخل مجلس الأمن من أي تهور إسرائيلي

رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم .. وتحذير من أي رد للنظام الصهيوني

قائد الحرس الثوري الإيراني: عمليتنا كانت دقيقة وصواريخنا ومسيراتنا وصلت لأهدافها بدقة

مظاهرات في 3 دول كبرى لدعم فلسطين ووقف الإبادة في غزة

إجرام.. مستوطنون يقطعون الطرق شرق بيت لحم ويمنعون الأهالي من الوصول لأراضيهم

ألمانيا تعلن إرسال المزيد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا

مستوطنون يطلقون النار على مركبات للفلسطينيين بالضفة.. ورد من المقاومة

انهيار المنظومة الصحية وكارثة إنسانية حقيقية في شمال قطاع غزة

ترشيحاتنا

تراجع في أسهم بورصة تل أبيب بعد الهجوم الإيراني

شبورة ورياح| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

قرار جديد في واقعة الطالب المتهم بقتـ ل زميله بالقليوبية

غدرت بهم.. اعترافات مرعبة للمتهم بقتـ.ل 3 مصريين في قطر

المالية تبدأ ترويجها للفرص الاستثمارية بمصر لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرج إيران وينفي صحة تدميرها موقعين عسكريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

أعراض الإصابة بمرض خطير من تناول الرنجة الفاسدة

مين ميحبش فاطمة|سر اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر.. ووصيتها الأخيرة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ