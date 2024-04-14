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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم .. وتحذير من أي رد للنظام الصهيوني

باقري
باقري

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري زن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصله، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر باقري أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، مشيرا الى هجوم ايران أدى إلى  تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

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وأكد باقري أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

و حذر باقري بقوله "إذا رد النظام الصهيوني فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير حيث كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن  "عمليتنا كانت محدودة وناجحة وضربنا المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".

الاركان الخطوط الحمراء استهدف الأركان الإيرانية الهجوم الإيراني

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