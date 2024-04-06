ستكون فيها زواله.. رئيس أركان الجيش الإيراني يهدد دولة الاحتلال

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب ستكون فيها زواله.

وقال باقري بحسب في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام عراقية : يوم القدس العالمي اصبح يوم الاعلان عن المشاعر الحقيقية تجاه القدس.

وأضاف : طوفان الأقصى كشفت عن الصورة الحقيقية للاحتلال فالكيان الصهيوني الذي كان يعتمد على جيشه واستخباراته وبدعم من اميريكا والغرب تلقى ضربة كبيرة على ايدي المجاهدين

وأردف : الكيان الذي كان يحلم بالسيطرة على الاراضي الفلسطينية واجه ضربة من بقعة صغيرة باسم غزة وغرق في الحرب عليها.

وختم : المقاومة الباسلة مستمرة وان نهاية الحرب على غزة واضحة وسيشهد الاحتلال الهزيمة الحقيقية

