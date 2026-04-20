الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

إزاى تقلل السكر في الأكل والشرب

اسماء محمد

ينصح العديد من الأطباء  بتقليل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر الحر لما له من أضرار صحية عديدة على الأصحاء والمرضى.

واليكم عدة نصائح تساعد على تقليل السكر وفقا لما ذكره موقع NHS.

تقليل السكر في المشروبات

بدلاً من المشروبات الغازية المحلاة أو العصائر المحلاة، استبدلها بالماء أو الحليب قليل الدسم أو المشروبات الخالية من السكر أو مشروبات الحمية أو المشروبات التي لا تحتوي على سكر مضاف مع أن كمية السكر في الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم متساوية، إلا أن اختيار الحليب قليل الدسم يقلل من استهلاكك للدهون المشبعة.

 عصائر الفاكهة غير المحلاة والمشروبات المخفوقة تحتوي على السكر، لذا قلل الكمية التي تتناولها إلى ما لا يزيد عن 150 مل في اليوم.


إذا كنت تفضل المشروبات الغازية، فجرب تخفيف شراب الفاكهة المركز الخالي من السكر المضاف بالماء الفوار.

إذا كنت تتناول السكر في المشروبات الساخنة أو تضيفه إلى حبوب الإفطار، فقلل الكمية تدريجياً حتى تتمكن من التوقف عنه تماماً أو يمكنك استبداله بمُحلي طبيعي .
 

تقليل السكر في الطعام

بدلاً من دهن المربى أو المربى البرتقالي أو الشراب أو كريمة الشوكولاتة أو العسل عالي السكر على الخبز المحمص، جرب بدلاً من ذلك كريمة قليلة الدسم أو مربى قليل السكر أو مربى الفاكهة أو شرائح الموز أو الجبن الكريمي قليل الدسم.

تحقق من ملصقات القيمة الغذائية لمساعدتك في اختيار الأطعمة التي تحتوي على كمية أقل من السكر المضاف، أو اختر النسخة قليلة السكر أو منخفضة السكر.

حاول تقليل كمية السكر التي تستخدمها في وصفاتك وهذا الحل فعال في معظم الوصفات باستثناء المربى والميرينج والآيس كريم.
اختر الفواكه المعلبة في عصيرها بدلاً من الفواكه المعلبة في شراب السكر.


اختر حبوب الإفطار الكاملة غير المحلاة وغير المغطاة بالشوكولاتة أو العسل.

اختر حبوب الإفطار غير المحلاة، وجرّب إضافة بعض الفاكهة لإضفاء الحلاوة، مما يُساهم في تحقيق هدفك اليومي من تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات ويُعدّ الموز المقطّع والفواكه المجففة والتوت خيارات جيدة.

