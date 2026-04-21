رياضية جريئة.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة تثير السوشيال ميديا

لفتت الفنانة الشابة سارة سلامة الأنظار بقوة خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت جمهورها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتتصدر تفاعلات المتابعين بإطلالة مختلفة تميل إلى الطابع الرياضي العصري.

وظهرت سارة سلامة خلال جلسة التصوير بإطلالة رياضية أنيقة، جمعت فيها بين البساطة والجرأة في آنٍ واحد، حيث اعتمدت تنسيقًا عصريًا أبرز رشاقتها، مع لمسات جمالية هادئة زادت من جاذبية حضورها أمام الكاميرا. ولم تقتصر الإشادات على الإطلالة فقط، بل امتدت لتعليقات الجمهور الذين أثنوا على قدرتها في التنويع بين الأساليب المختلفة، سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، بما يعكس تطور ذوقها الفني في اختيار أزيائها.

وتحرص سارة سلامة بشكل مستمر على التواصل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة أحدث جلسات التصوير والإطلالات اليومية، وهو ما يجعلها دائمًا محط أنظار المتابعين، خاصة مع اهتمامها بمواكبة أحدث صيحات الموضة، وظهورها بإطلالات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

وعلى صعيد الأعمال الفنية، تواصل سارة سلامة خطواتها بثبات داخل الوسط الفني، حيث تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "السرايا الصفرا"، والذي يجمعها بالنجمة ، في عمل درامي من المتوقع أن يشهد تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا خلال فترة عرضه.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا مشوقًا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، فيما تتولى إنتاجه شركة رمسيس المصري، التي تسعى لتقديم عمل متكامل من حيث القصة والإخراج والأداء التمثيلي.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن المزيد من تفاصيل العمل، خاصة فيما يتعلق بموعد التصوير والعرض، وسط حالة من الترقب من جمهور سارة سلامة، الذي ينتظر ظهورها في هذا المشروع الجديد، بعد النجاحات التي حققتها في أعمالها السابقة.