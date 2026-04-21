شاهد .. أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل غرب النيل

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل غرب النيل الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

المشروع يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة هي محطات( أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية - المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – بشتيل - وادي النيل) بالإضافة إلي مركز السيطرة والتحكم والورشة الرئيسيه ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – المقاولون العرب)

ويتقدم العمل في تنفيذ المشروع والاعمال الكهروميكانيكية ، كما يشهد المشروع تقدم في تشطيبات المحطات

و يضم المشروع مبنى مركز السيطرة والتحكم فى ورشة المونوريل والبالغ مساحتها حوالي 80 فدان (336000 م2) والتى تشتمل على عدد 13 مبنى.

وتم وصول عدد 30 قطار من إجمالي 30 قطار مخطط توريدهم للمشروع بإجمالى عدد 120 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات

ويتم تنفيذ خطة للاستغلال التجاري الأمثل للمشروع سواء عن طريق الاعلانات التي توضع على اعمدة المونوريل اوالمحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الامثل لكافة المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

المشروع سيساهم في خدمة التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية والمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر

يتكامل المشروع مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع محطة أكتوبر بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية - مطروح) في محطة مونوريل نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع شبكة السكك الحديدية في منطقة محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمحطة مونوريل بشتيل ، ومستقبلا مع المرحلة الثالثة من الخط الرابع في محطة جامعة 6 أكتوبر.

والمشروع يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات. كما أن المونوريل يتم تنفيذه على مسار علوي مع امكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية صغيرة، بحيث لا تشغل حيز كبير بالشوارع، في مدة تنفيذ قصيرة نسبياً ، وحجم نقل كبير.

الطول الإجمالي لمشروع المونوريل (شرق/غرب النيل) حوالي 100كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مستقبلا مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق التي يخدمها

كما تجدر الاشارة الى أن المشروع يخدم العديد من المدارس والجامعات ( الاهرام الكندية – جامعة 6 أكتوبر – جامعة النيل ) ، وكذلك المساجد مثل (مسجد الحصري – مسجد الشرطة ) كما يخدم المستشفيات (دار الفؤاد – سعاد كفافي- 6أكتوبر ) وكبرى التجمعات التجارية والمولات ( مول مصر – مول العرب – هايبر وان- سيتي سكيب ) والعديد من التجمعات السكنية الجديدة مثل مشروع الاسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويخدم ايضا المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر وكذلك منطقة البنوك كما يخدم بعض المحاور الرئيسية ( طريق مصر اسكندرية الصحراوي – محور المنصورية – محور المريوطية – الطريق الدائري ) والعديد من النوادي ( نادي الزمالك – نادي نقابة المهندسين- نادي السادس من أكتوبر- النادي الاهلي )

أسهم المشروع في توفير عدد 12000 فرصة عمل مباشرة لتصميم وتنفيذ (الاعمال المدنية والكهروميكانيكية) وحوالى 8000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات والخدمات المرتبطة بالمشروع بخلاف فرص العمل التي سيوفرها المشروع في مجال الادارة والتشغيل .