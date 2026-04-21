مصر تطلق أول مجمع إقليمي للذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي

تشهد مصر إطلاق أول مجمع متخصص للذكاء الاصطناعي من نوعه على مستوى المنطقة، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ويقام المجمع داخل أحد المشروعات العمرانية الجديدة بالقاهرة، ليضم بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة ومساحات الأعمال ومراكز دعم الشركات الناشئة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ مناسب لنمو الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ويتضمن المشروع برنامجاً يمتد لعدة سنوات يستهدف دعم مئة شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، عبر توفير التدريب المتخصص، ورفع الجاهزية الاستثمارية، وربط رواد الأعمال بشبكات الابتكار والأسواق الدولية، بما يعزز فرص التوسع والمنافسة.

كما يعتمد المجمع على تقنيات اتصال حديثة وحلول ذكية ترفع كفاءة التشغيل وتوفر بيئة أعمال مرنة، بما يواكب التغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي، ويدعم خطط الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة تضم جهات محلية ودولية، بمشاركة شركة أورنج مصر التي تتولى تطوير البنية التكنولوجية للمشروع، ضمن جهودها الداعمة للتحول الرقمي وتمكين منظومة الابتكار في السوق المصرية.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

