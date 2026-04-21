الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
4 ساعات حذِرة.. شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب البلاد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

 

4 ساعات حذِرة بسبب الشبورة المائية

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، تبدأ من الساعة الخامسة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الحيوية.

وتشمل هذه الظاهرة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بـالقاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

 

فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح

تشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بالتزامن مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة من البلاد.

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

في المقابل، تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، لكن مع ارتفاع ملحوظ في الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

سجلت درجات الحرارة تباينًا ملحوظًا بين المحافظات، حيث جاءت أبرزها كالتالي:

القاهرة: 26 عظمى – 14 صغرى

الإسكندرية: 24 – 13

شرم الشيخ: 29 – 18

الغردقة: 28 – 16

الأقصر: 30 – 16

أسوان: 32 – 18

وتُظهر هذه القيم بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف، خاصة في محافظات جنوب الصعيد.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترات الشبورة المائية، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة والزراعية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة.

كما نصحت بتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وارتداء ملابس مناسبة لتقلبات درجات الحرارة بين النهار والليل.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

