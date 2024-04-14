التضامن: التعامل مع 4 آلاف حالة من أطفال وكبار بلا مأوى فى 2024

أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أن الفريق يعمل وفقا للأطفال وكبار السن الذين يعانون من عدم وجود مأوى أمن لهم، ممشيرا إلى أنه تم تقديم المساعدات للحالات الموجودة في الشارع، وتم نقلهم لدار الرعاية أو المستشفيات، أو مساعدات من الطعام والشراب.

وقال محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنهم متواجدون على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الدعم لمن لا مأوى له، مؤكدا أنه تم تنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية خلال موجة الطقس البارد التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

وتابع رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أن الحالات سواء من الأطفال أو كبار السن يتم تقديم الدعم لهم بناءات على طلب منهم، ولكن نعمل على تقديم دعم كامل، وتوفير حياة كريمة لمن لا مأوى لهم.

وأشار محمد يوسف إلى أن وزارة التضامن تعلن التعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى في 2024.

