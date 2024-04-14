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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤكد على إزالة التعديات وتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

   أكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين على إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين .. موجها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفى اطار تنفيذ تعليمات المحافظ بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة ورفع التعديات بالشوارع لتسهيل حركة المرور وتطبيق القانون حيال المخالفين .. قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول .. حيث تم رفع ٤٤ فرش اشغالات متنوع، وتحرير ١٢ محضراً للمخالفين.
وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الإنتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية .. مشددا علي التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتنفيذ التعليمات بسرعة الاستجابة وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

محافظ كفرالشيخ حملات إزالة الإشغالات بالشوارع والميادين حركة المرور

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