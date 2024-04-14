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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية يوضح الجهود المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث والمحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، أن السياسة المصرية منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، تحركت في مسارات محددة، وهي المسار الإنساني والذي تمثل في تقديم المساعدات وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، حيث أن مصر كانت أكبر داعم للشعب الفلسطيني.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن مصر اجهضت المخطط الإسرائيلي في التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، مؤكدا أن مصر كانت داعما لمسار حل الدولتين ومساندة للقضية الفلسطينية.

وتابع  الباحث والمحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي قد حذرت من أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة، وسيهدد بتوسع الصراع، وهو ما ظهر في التوترات في البحر الأحمر، واما حدث من الهجوم الإيرااني على إسرائيل. 

العدوان الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطيني المساعدات التهجير القسري

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