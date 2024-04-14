شهيد لقمة العيش.. انتهاء حياة عشريني سوهاجي في حادث أليم بالسعودية

انتهت حياة شاب في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء ذهابه إلى عمله في المملكة العربية السعودية، ويتم تشييع جثمانه عقب صلاة العصر بمسقط رأسه بنجع حياوي بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات الأمنية المختصة مفاده انتهاء حياة الشاب (محمد صلاح- ٢٤ سنة- من ابناء نجع الحياوي دائرة جرجا)، أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء ذهابه إلى عمله بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد المئات من أبناء جرجا لتشييع جثمان شهيد لقمة العيش الشاب محمد صلاح، فقيد نجع الحياوي، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، في مدافن العائلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثمان الشهيد.