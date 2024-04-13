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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صواريخ العيد.. مستشفى سوهاج الجامعي يستقبل 50 شخصا بإصابات خطيرة في العين

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن استقبال الطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل أكثر  من ٥٠ مصابًا في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبمب وصورايخ العيد.

وذلك علي مدار ثلاثة أيام  العيد، ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتي يتم تماثلها للشفاء.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، علي وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية اعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون.

للتعامل الفوري مع تلك النوعية من الحوادث التي ما تتكرر غالباً في اوقات الأعياد، موضحاً انه  تم التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.

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وقال الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، ان القسم استقبل ما يزيد عن ٥٠ مريض مصاب بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية، موضحاً أن اغلب  الإصابات خطيرة منها.

ما أدى إلى انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الاعين، ومنها حالات  النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانوية وحالات مياه بيضاء تصادميه وعدد كبير من اصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح في القرنية.

وأضاف أن القسم أجري ما يقرب من ٣٥ عملية جراحية من الحالات التي تم استقبالها والباقي ظل تحت المتابعة لاكتمال الشفاء.

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