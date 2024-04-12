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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ثالث أيام العيد.. انتهاء حياة عامل على يدي نجل عمومته في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، إثر إصابته بطلق ناري بالظهر، وذلك أثناء وجوده بمنزل نجل عمومته بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وحال عبث نجل عمومته بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ مما أدى إلى إصابته.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع عامل إثر إصابته بطلق ناري بالظهر وذلك أثناء وجوده بمنزل نجل عمومته بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'يوسف م.ي.م' 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى خاص وتوفي عقب تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة، وأفاد والده المدعو 'محمد ي.م.ج' 59 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بمنزل نجل عمومته المدعو 'احمد ع.ا.ا' 19 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ مما نتج عنها إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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