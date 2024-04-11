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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسمم طفلة تناولت صبغة شعر في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت طفلة في بداية العقد الأول من العمر، بحالة تسمم لتناولها صبغة شعر بطريق الخطأ، وذلك اثناء لهوها بمنزل عائلتها، بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة طفلة بحالة تسمم لتناولها صبغة شعر بطريق الخطأ أثناء لهوها بمنزل عائلتها دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة الطفلة 'مريم ا.ر.ا' والذي تبلغ من العمر عام ونصف، وتقيم دائرة المركز، وافادت والدتها المدعوة 'هالة ا.م.ع' 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت صبغة شعر بطريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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