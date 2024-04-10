أول أيام العيد.. وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفيي طهطا العام والمراغة المركزي

أشاد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بسير العمل وانضباط العاملين بالمستشفيات التي تفقدها منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم خالص شكره وتهانيه للعاملين بمستشفيي طهطا العام والمراغة المركزي وذلك خلال زيارة تفقدية أجراها اليوم لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

محافظة سوهاج

ومن الجدير بالذكر أن وكيل صحة سوهاج تفقد صباحاً مستشفى طما المركزي وجهينة المركزي ووحدة طب الأسرة بقرية أم دومة، مشيدا بالإنتظام والخدمة، وتأتي هذه الزيارات المكثفة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمتابعة الخدمات الصحية والاطمئنان على حصول المواطنين عليها بالمنشآت الصحية بالمحافظة.