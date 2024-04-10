وزيرة التخطيط: 6,8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة 23/2024

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.

وأوضحت أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج يصل إلى 489 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 23/2024 تبلغ 6,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 23,6% عن خطة 22/2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة سوهاج بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 28%

يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 718.7 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم العالي 643 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع الصحة 583 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.4مليار جنيه بنسبة 21%، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج 180 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 3.1 مليون نسمة .

وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 108 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 14 وحدة إجتماعية، 30 مجمع خدمات زراعية، 35 نقطة إسعاف، 179 وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية، 3284 فصل دراسي، 220 مدرسة، 16 مركز تنمية أسرة، 2 مركز تأهيل، 18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 184 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 48 مراكز شباب، 30 مجمع خدمات حكومية، 156 مكتب بريد، 27 نقطة شرطة، 12 نقطة إطفاء، إلى جانب 100 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (290 كم)، 189 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 1300 كم، 3 أسواق، 3 مواقف، 183 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 290 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج ، إلى جانب تنفيذ 58 مشروعا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن تنفيذ 20 مشروعات في قطاع التعليم العالي منها استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج، واستكمال تجهيزات منشآت التعليم القائمة بجامعة سوهاج، كما تتضمن الخطة تنفيذ 23 مشروعا تنمويا في قطاع الصحة، منها إنشاء وتطوير 15 مستشفى بالمحافظة.