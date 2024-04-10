عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: 6,8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة 23/2024

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.

وأوضحت أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج يصل إلى  489 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 23/2024 تبلغ 6,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 23,6% عن خطة 22/2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة سوهاج بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 28%

التخطيط تختتم برنامج رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل

"التخطيط" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمبادرة جامعات مستدامة بالتعاون مع "القاهرة" وبنك المعرفة المصري

 يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 718.7 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم العالي 643 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع الصحة 583 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.4مليار جنيه بنسبة 21%، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج 180 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 3.1 مليون نسمة .

 وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 108 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 14 وحدة إجتماعية، 30 مجمع خدمات زراعية، 35 نقطة إسعاف، 179 وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية، 3284 فصل دراسي، 220 مدرسة، 16 مركز تنمية أسرة، 2 مركز تأهيل،  18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 184 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 48 مراكز شباب، 30 مجمع خدمات حكومية، 156 مكتب بريد، 27 نقطة شرطة، 12 نقطة إطفاء، إلى جانب 100 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (290 كم)، 189 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 1300 كم، 3 أسواق، 3 مواقف، 183  مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 290 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج ، إلى جانب تنفيذ 58 مشروعا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن تنفيذ 20 مشروعات في قطاع التعليم العالي منها استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج، واستكمال تجهيزات منشآت التعليم القائمة بجامعة سوهاج، كما تتضمن الخطة تنفيذ 23 مشروعا تنمويا في قطاع الصحة، منها إنشاء وتطوير 15 مستشفى بالمحافظة.

التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الخطة الاستثمارية الفجوات التمويلية محافظة سوهاج Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

موضوعات متعلقة

التخطيط: تطوير 9 قرى بالإسكندرية ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

ترشيحاتنا

"فرحة عيد الفطر".. "صدى البلد" ترصد احتفالات المواطنين بمصر الجديدة|فيديو

لكسر حصار متوقع.. تايوان تعلن إجراء مناورات عسكرية كبرى قريبا

بأقل من ربع سعر Apple Watch.. أحدث ساعة سمارت من شاومي|بمواصفات خيالية 

الأوقاف تعلن خطبة الجمعة المقبلة «الاستقامة والمداومة على الطاعة».. وتفتتح 16 مسجدا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ