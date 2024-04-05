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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تختتم برنامج رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل

صدى البلد

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي؛ برنامجها التدريبي "رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية" والذي استهدف 33 متدربًا من القضاة والمستشارين والعاملين بعدد 35 قطاع وإدارة بوزارة العدل.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل في مجال تعزيز القدرات لمجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحة ان البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن عدد 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات، والبرامج والأداء وإدارة المخاطر.

للاطلاع على وتحميل الأدلة الاسترشادية للإدارة الاستراتيجية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية https://rb.gy/rj4vhe

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