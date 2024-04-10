وفد من جامعة سوهاج يزور ديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الفطر

أدى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صلاة عيد الفطر المبارك بصحبة اللواء طارق الفقي محافظ الاقليم بمسجد الشرطة، وذلك بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير الأمن وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وضرورة الحفاظ على صلة الأرحام في هذه المناسبات لتقوية أواصر الود بين الجميع.

وعقب صلاة العيد توجه وفد من الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني الي ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة لـ اللواء طارق الفقي محافظ الاقليم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور اللواء محمد شرباش مدير الامن وعدد من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جامعة سوهاج

وقدم محافظ سوهاج شكره لرئيس الجامعة والوفد المرافق له على هذه التهنئة، مشيداً بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط والخدمات المتنوعة التي تقدمها في المجال الأكاديمي والبحثي، ومثمناً التعاون المستمر مع الجامعة بهدف دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود محافظ الاقليم وما يتم تنفيذه من خطط تنموية على أرض محافظة سوهاج، وخاصة المشروعات التنموية الشاملة فى مجالى التعليم العالى والخدمات الصحية.

كما أكد حرص إدارة الجامعة على تنمية أواصر التعاون والعمل المشترك مع المحافظة، وتسخير إمكانياتها فى جميع المجالات العلمية والبحثية لخدمة المجتمع السوهاجي، ولتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل المحافظة فى ضوء رؤية مصر 2030.