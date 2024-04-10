محافظ سوهاج يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري خلال الاحتفال بالعيد القومي

وضع محافظ سوهاج طارق الفقي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 225 لعيد سوهاج القومي.

وقال المحافظ إن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب المحافظة نموذجاً فريداً في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين في "سوهاج، وطهطا، والصوامعة، وبرديس، وجرجا"، بينما وقعت المعركة الكبيرة الأكثر شراسة بمركز جهينة، حيث لقن أهالي المحافظة الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها "لاسال" إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من أبريل ليصبح عيدها القومي كل عام.