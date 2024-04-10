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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أجواء احتفالية.. محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة

صدى البلد

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل أبوالقاسم نائب المستشار العسكري، والمستشار محمود زين العابدين، والمستشار مصطفى اسماعيل المستشارين القانونيين للمحافظة،  وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

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وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة، والتسامح، والسلام، التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

وتبادل المحافظ التهاني مع المواطنين المتواجدين لاداء الصلاة، موجها التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

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