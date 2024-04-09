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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات سوهاج الجامعية تعلن كامل جاهزيتها لاستقبال الحالات المرضية خلال عيد الفطر

صدى البلد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة  سوهاج على أن المستشفيات الجامعية بمقريها القديم والجديد استعدت بكامل طاقتها لاستقبال أي حالات مرضية أو طوارئ وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

بدءاً من اليوم الثلاثاء ٩ إبريل الجاري وحتي نهاية العطلة الرسمية، وذلك حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة.

وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

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مستشفيات سوهاج الجامعية

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان جميع الفرق والأطقم الطبية والادارية بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد، ستكون متواجدة للتعامل الفوري مع أي حالات قد تطرأ، مشيراً الى وجود خطة عمل للمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر تتضمن المستشفي القديم والجديد، وتتضمن توفير الأدوية بالصيدليات المركزية.

وكذلك المستلزمات الطبية اللازمة وعمل مراجعة كاملة لملف الصيانة الخاص  بجميع المركبات الخاصة بالمستشفي وسيارات الاسعاف المتنقلة للتأكد من جاهزيتها علي مدار الساعة.

وأضاف الدكتور احمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية أنه تقرر إلغاء الإجازات الخاصة بأفراد الأمن الإدارى حتى نهاية إجازة العيد، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد العيد.

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