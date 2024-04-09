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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 ملايين و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط عاطل؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه.

وذلك بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، في مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (طاهر ا م ح، 37 عامًا، سائق و10 أشخاص آخرين، يقيمون بدائرة مركز سوهاج).

بتضررهم من المدعو "محمود ع ا ع، 27 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم دائرة مركز سوهاج"؛ لاستيلائه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، من خلال معرض خاص للأجهزة الكهربائية الخاص به، والكائن بمحل إقامته مقابل حصولهم على أرباح شهريه تقدر بـ8% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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