بـ40 مليون جنيه.. رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة سوهاج، بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، والتي من المقرر الانتهاء منها في نهاية أبريل الجاري.

مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت إنجي جمال، مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أن رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بقطاع جنوب الإفطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول استعدادات الشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى استعراض أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.