عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ40 مليون جنيه.. رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي

صدى البلد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة سوهاج، بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، والتي من المقرر الانتهاء منها في نهاية أبريل الجاري.

جامعة سوهاج تنظم يوما توعويا عن الخدمات والبرامج المقدمة للطلاب ذوي الاعاقة

سيارة تدهس طفلًا في سوهاج

مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت إنجي جمال، مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أن رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بقطاع جنوب الإفطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول استعدادات الشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى استعراض أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى مليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

اهدى يا شيخ متتعفرتش.. تفاصيل هجوم مُصلٍ على إمام مسجد

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج : رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

ترشيحاتنا

إعلام عبري يعترف بفشل توقعات الاحتلال من معارك خان يونس

علي جمعة: سيدنا النبي هيشفع لكل البشرية حتى غير المسلمين

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار.. مباحثات بين شكري ونظيره النرويجي حول غزة

مفتي الجمهورية يَستقبل وفدًا رفيع المستوى من رئاسة الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الفطر

7 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام إنبي في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد؟

روجينا تؤدى مناسك العمرة مع زوجها وابنتها.. صور

طريقة عمل الترمس الحلو

فيديو

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ