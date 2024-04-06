سيارة تدهس طفلًا في سوهاج

لقي طفل في بداية العقد الأول من العمر مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء لهوه أمام منزل عائلته، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع طفل إثر اصطدام سيارة به أثناء لهوه أمام منزل عائلته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'إياد ا.ع.س.م' 3 سنة، ويقيم دائرة القسم، وأفادت والدته المدعوة 'كريمه ح.م.ا' 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل بذات العنوان، وحال رجوع السيارة قيادة المدعو 'أسعد ا.م.ح' 37 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، للخلف اصطدمت به مما أدى لوفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.