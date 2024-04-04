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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بالخرطوش في سوهاج.. وسقوط شقيقين

صدى البلد

أصيب شقيقان بطلقات خرطوش في مشاجرة نشبت بينهما وبين شخصين آخرين؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول: المدعو 'فكيه ح.ا.ا' 59 سنة، مزارع، مصاباً برش خرطوش بالصدر، ونجل عمومته المدعو 'أحمد ع.ا.س' 49 سنة، مزارع، وطرف ثاني: المدعو 'حازم ا.م.ا' 30 سنة، مزارع، مصاباً برش خرطوش بالقدمين، وشقيقه المدعو 'أحمد ا.م.ا' 31 سنة، مزارع، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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