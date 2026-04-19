الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق هائل بشقة سكنية بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بشقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال النيران بشقة سكنية بشارع حسن رضوان بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وافاد شهود عيان بالغربية أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران بشقة سكنية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.