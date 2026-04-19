تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في انفجار عبوة جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية عبرية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 آخرين، إثر حادث أمني وقع في منطقة جنوب لبنان.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوات تابعة للواء 769 كانت تنفذ نشاطًا ميدانيًا في منطقة خط الدفاع الأمامي، حيث تحركت قوة من الكتيبة 7106 داخل قرية كفركلا قرب مستوطنة المطلة.

وخلال العملية، اصطدمت آلية هندسية من نوع D9 بعبوة ناسفة مزروعة، ما أدى إلى انفجارها واستهداف القوة بشكل مباشر.

وأشارت التقارير إلى أن قوة إضافية كانت تؤمّن الموقع تعرضت أيضًا لأضرار نتيجة الانفجار.

وأسفر الحادث عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 9 آخرين، بينهم حالة خطيرة، و4 إصابات متوسطة، و4 إصابات طفيفة، وفقًا لما ذكرته المصادر الإعلامية.



