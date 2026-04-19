تبدأ 31 مايو.. اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 خلال ساعات

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانه رسمياً ، وذلك بعد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات .

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من وزير التربية والتعليم ، ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإصدار بيان رسمي للإعلان عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ، وجدول دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جدول امتحانات الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر بدء جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

يمكن الوصول إلى رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم





كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026 ، لرصد خططههم المستقبلية ، وقياس جاهزيتهم للإنتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإستفادة من هذه الدراسة في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية

وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تعميم الإستبيان على جميع مدارس التعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، مع التأكيد على أهمية مشاركة طلاب الدبلومات الفنية 2026 وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط استبيان وزارة التربية والتعليم