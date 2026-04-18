موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 .. ماذا قررت التعليم ؟

موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنه بشكل رسمي
حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026
موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
أما عن جدول امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني ، فمن المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، حيث لا يتم اعتماده من وزير التربية والتعليم مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية .
جدول امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني ، تتولى إعلانه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتماده رسمياً من المحافظ
امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني
وتعقد امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني في لجان داخل المدارس ، وسط إلتزام تام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش والتسريب ، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب
امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني ، يتم إعدادها من داخل المنهج الذي تم تدريسه للطلاب في الفصل الدراسي الثاني .
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني
حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
- إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
- خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب
- الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :
- الإلتزام بوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من داخل الكتاب المدرسي فقط
- الانتقاء الدقيق لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بما يعزز الحيادية والشفافية.