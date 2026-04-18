موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 .. ماذا قررت التعليم ؟

موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنه بشكل رسمي



حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

أما عن جدول امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني ، فمن المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، حيث لا يتم اعتماده من وزير التربية والتعليم مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية .

جدول امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني ، تتولى إعلانه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتماده رسمياً من المحافظ

امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني

وتعقد امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني في لجان داخل المدارس ، وسط إلتزام تام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش والتسريب ، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني ، يتم إعدادها من داخل المنهج الذي تم تدريسه للطلاب في الفصل الدراسي الثاني .

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات 3 إعدادي 2026 الترم الثاني

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب

الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :