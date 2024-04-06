جامعة سوهاج تنظم يوما توعويا عن الخدمات والبرامج المقدمة للطلاب ذوي الاعاقة

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يوما توعويا عن التسهيلات والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي، حيث استضاف المركز فوج من الطلاب من غير ذوي الإعاقة ومن ذوي الإعاقة بإحدى المدارس الخاصة ومن إحدى الجمعيات لرعاية ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تتوسع في تنوع الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، من خلال وضع الخطط والبرامج وفق أسس علمية، من خلال ما تقدمه المراكز القائمة على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، من توفير البيئة الدامجة لهم بشكل متكامل و استثمار قدرات وطاقات ذوي الإعاقة في تحقيق التنمية المستدامة.

جامعة سوهاج

وأضاف النعماني ان ماتقدمه مراكز ذوي الإعاقة بالجامعة ساهم بشكل كبير في تعديل نظرة المجتمع نحو اصرار و استمرار أولياء الامور في تعليم أبنائهم من ذوي الإعاقة ودمجهم للتعليم الجامعي، في ضوء توافر كافة التسهيلات والخدمات لرعايتهم، وفي إطار منظمومة متكاملة من الرعاية الأكاديمية والصحية والإجتماعية والثقافية،

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يسعي لتقديم الخدمات غير النمطية في مجال رعاية ذوي الإعاقة، والبدء بالتشبيك مع مدراس التعليم ما قبل الجامعي، وذلك بمثابة رسالة لتعريف أولياء الأمور بأن كليات الجامعة متاحة لإستقبال أبناؤهم من ذوي الإعاقة، في ظل توافر الإمكانيات المكانية والبشرية لمساعدتهم علي مواصلة التعليم الجامعي بشكل أمن، ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة و الفعاليات داخل الجامعة لاكتشاف مواهبهم وإمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح.

وأشار الدكتور طارق زكي موسي مدير المركز الي أن برنامج الزيارة تضمن تعريف الفوج بمقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والخدمات المتكاملة المقدمة لهم، إلى جانب أنه تم عقد لقاء مع الطلاب والمرافقين بمعمل الحاسب وقاعة التدريب، وتم استعراض فقرات عن تعلم أساسيات لغة الإشارة واستخدام العصا البيضاء، والاستماع إلى كلمات أولياء الأمور، وفقرة لمواهب وقدرات الطلاب ذوي متلازمة داون عن ممارسة رياضية الكاراتيه والغناء، وتم اصطحاب الفوج لتفقد جميع وحدات وقاعات المركز، والترويح عن التلاميذ بالألعاب والفقرات الغنائية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز، ان الوفد ضم ٢٠ طالبا وطالبة، منهم ٧ طلبة من غير ذوي الإعاقة و١٣ طالبا من ذوي الإعاقة ومتلازمة داون، الي جانب هيئة الإشراف والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأولياء الأمور.

وأعرب الطلاب وجميع الحضور عن اعجابهم وسعادتهم بما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات متميزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.