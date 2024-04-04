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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الفقي» و«علام» يشهدان احتفالية صعود مركز شباب سوهاج لدوري القسم الثاني لكرة القدم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات الاحتفال الذي نظمه مركز شباب مدينة سوهاج "الساحة الشعبية "؛ للاحتفال بصعود فريق الساحة لدوري القسم الثاني، وتكريم عدد من أندية الصعيد المتميزة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

شهد الاحتفال كل من اللواء محمد حلمي مشهور، والدكتور إيهاب الكومي، ومحمد أبو الوفا، أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء أندية الصعيد.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن انجازات مركز شباب مدينة سوهاج، ثم كلمة للنائب خالد أبو الوفا رحب فيها بالحضور جميعا، موجها الشكر للسيد المحافظ على تلبية الدعوة، ودعمه الدائم لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

ثم قام محافظ سوهاج ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم فريق الساحة الشعبية؛ لصعوده لدوري القسم الثاني، وفريق نادي ديروط الصاعد إلى دوري المحترفين عن مجموعة الصعيد، وكذا تكريم أندية المدينة المنورة والبداري، نادي توت عنخ آمون، الصاعدين إلى القسم الثاني، ونادي مكة المكرمة الصاعد إلى القسم الثالث.

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محافظة سوهاج

تضمن الحفل أيضًا مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرق قصر ثقافة سوهاج، وعبر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في محافظة سوهاج، والأجواء الاحتفالية.

وأكد على اعتزاز الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع أندية الصعيد؛ مشيدا بما تشهده تلك الأندية من تطور على كافة المستويات، موجها التهنئة لمركز شباب مدينة سوهاج على الصعود لدوري القسم الثاني.

وفي نهاية الاحتفال قام رؤساء الأندية من أعضاء الجمعية العمومية بعرض آرائهم ومقترحاتهم؛ لتطوير منظومة كرة القدم في أندية الصعيد، كما قام النائب خالد أبو الوفا بإهداء درع تكريم للسيد المحافظ تقديرًا لجهوده في دعم منظومة الرياضة بسوهاج.

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