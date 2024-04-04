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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تُعلن أسماء الفائزين من ذوي الإعاقة بالمسابقات الرمضانية بمركز نور البصيرة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، أسماء الفائزين  بالمسابقات الرمضانية السنوية، التي تضمنت المسابقة القرآنية في حفظ القرآن كاملاً، وحفظ عشرين جزء، ونصف وربع وربع القرآن، وثلاثة أجزاء،
وجزء واحد خاص بالأطفال، وكذلك مسابقة الحديث الشريف والمسابقات الثقافية والفنية.

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق، مؤكداً على أن جامعة سوهاج واحدة من مؤسسات الدولة التي أهتمت بفئة ذوي الاعاقة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم دمجهم في مراحل التعليم المختلفة وفي كافة القطاعات الإدارية للجامعة بما يحقق العدالة المجتمعية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أن مثل هذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الاعاقة تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة.

وتشجع الطلاب على الإقبال على حفظ كتاب الله والتدبر في آياته، موضحاً انه شارك بالمسابقة  ١٧٠متسابق من ذوى الاعاقات المختلفة من كافة الأعمار، و تم منح الفائزين جوائز مالية.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع مدير المركز  أنه قام بتحكيم مسابقات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أساتذة متخصصون من كلية الآداب وهم الدكتور اسماعيل فهمى والدكتور عبد الله يوسف والدكتور آمين عبيد.

وقام بالتحكيم في المسابقة الثقافية الدكتورة سوسن عبد الرحيم،  وخالد أحمد، ومحمد أبو طالب المدربين بالمركز وقام بالتحكيم فى المسابقة الفنية كل من أمل البارودي،
وعبد اللطيف خميس، وعلاء ابو الفتوح مترجمين لغة الإشارة بالجامعة.

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جامعة سوهاج

وأشارت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز ان مسابقات هذا العام تميزت بالاقبال الشديد وتزايد أعداد المتسابقين من كافة الاعاقات، وخاصة في مسابقة القرآن الكريم كاملاً والمسابقة الثقافية، أما المسابقة الفنية والتي شارك بها الطلاب الصم الذين بلغ عددهم ٣٩ متسابقاً.

وأوضحت أنه بعد الإنتهاء من المسابقات تم تنظيم فطار جماعي للمتسابقين وذويهم بالمطعم المركزي بالجامعة فى جو أسري يسودة المحبة والبهجة.

 الجدير بالذكر أنه تم توزيع جوائز مالية وقدرها 20 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة الحاج أحمد ضيف الله الخيرية، للفائزين وهم الطالبة بخيته محمد "إعاقة حركية" والتي حصدت المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم كاملاً.

وفاطمة أحمد "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ 20 جزءًا، وحصلت ولاء مصطفى "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ نصف القرآن، وحصل الطفل مروان "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ ربع القرآن، كما حصدت فاطمة أيمن "إعاقة بصرية"المركز الأول في حفظ ربع القرآن، وحصل الطفل شريف محمد "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ جزء واحد.

وحصد ايضاً أحمد شعبان "إعاقة بصرية" على المركز الأول في حفظ الأحاديث الشريفة، وقد حصل عدد من الطلاب على المركز الأول في المسابقة الثقافية منهم اسلام أحمد، محمود احمد، حسن محمد، بلال محمد، وفارس هشام، إلى جانب ان نعمة محمد "إعاقة سمعية" والتي حصلت على المركز الأول في المسابقة الفنية.

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