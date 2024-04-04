محافظ سوهاج يشارك عمال النظافة إفطار رمضان الجماعي بنادي المحليات

حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، على مشاركة ١٥٠ عامل من عمال النظافة بالوحدات المحلية، حفل الإفطار الجماعي "إفطار جبر الخواطر"، والذي أقيم بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر، تحت رعاية أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن.

حضر حفل الأفطار كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، وإسلام نور الدين أمين عام مساعد الحزب، والمهندس محمد على ربيع رئيس نادي سوهاج الرياضي.

وجيهان على ربيع رئيس مجلس سيدات الأعمال بسوهاج، وراعي حفل الإفطار، ورؤساء الوحدات المحلية لمركز سوهاج، وحي شرق، وحي الكوثر، وعدد ١٥٠ عامل من عمال النظافة.

محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج الحضور بالشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً تقديره لكل عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة، مشيرا إلى أهمية عملهم الذي يبرز الوجه الجمالى والحضاري للمحافظة، والتى تشهد شوارعها خطة تطوير وتجميل تليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام أهلها، وأمام الزائرين.

وعلى هامش حفل الافطار تم تسليم العمال "كرتونة مواد غذائية، وعلبة حلوى العيد، ومبلغ مالي عيدية" لكل عامل، وعبر العمال عن سعادتهم بالأجواء وحفل الافطار موجهين الشكر للمحافظ على مشاركته فعاليات اليوم.