مصرع رضيع وإصابة 29 شخصا.. أسماء ضحايا انقلاب أتوبيس بطريق سوهاج- البحر الأحمر

لقى رضيع مصرعه وأصيب 29 شخص آخرين، إثر انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر عند الكيلو 95، أثناء توجهه من أكتوبر إلى محافظة قنا.



أسفر الحادث وفاة طفل يدعى محمد. م. ع، 3 شهور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

وأصيب كلا من عبده. ع. ا، 23 عاما، محمد. م. ع، 28 عاما، وفاء. س، 18 عاما، عبدالله. ع. ع، 25 عاما، عامل، على. م. ع. ع، 21 عاما، طالب، مصطفى. ع. م. ف، 20 عاما، طالب، مونيكا. م. ح. ف، 23 عاما، طالبة، هدى. ر. ر، 25 عاما، ربه منزل، على. أ. ا. ع، 52 عاما، عامل، أحمد. غ. ر. م، 16 عاما، عامل، كيرلس. ن. م. ش، 24 عاما، أيمن. ع. ا. س، 24 عاما، حداد.

محمود. ع. أ، 38 عاما، عامل، باسم. ج. ع، 25 عاما، عامل، منه. ا. م. ع، 28 عاما، طالبة، سيد. ع. ا. م، 57 عاما، سائق مساعد الأتوبيس، محمد. ص. م. ف، 38 عاما، نقاش، محمد. ع. ر. 18 عاما، طالب، سيد. ع. ع، 45 عاما، عامل، يسرى. م. ع، 19 عاما، طالب، هيام. ع. أ، 50 عاما، ربه منزل، رضوان. أ.م، 26 عاما، عامل محمد. أ. م، 30 عاما، عامل، إبراهيم. ع. ا، 27 عاما، نجار مسلح، الضبع. أ. م، 55 عاما، نجار مسلح، شحاته. ع. أ، 36 عاما، سائق، عصام. ي. أ، 16 عاما، عامل، محمد. د. ع، 21 عاما، طالب عبد العال. ا. م، 55 عاما، موظف.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى اخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس عند الكيلو 95 بطريق البحر الأحمر نطاق محافظة سوهاج ووجود عدد كبير من المصابين .

دفعت مديرية الصحة بأسيوط بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مصرع طفل وإصابة 29 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.