عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع رضيع وإصابة 29 شخصا.. أسماء ضحايا انقلاب أتوبيس بطريق سوهاج- البحر الأحمر

إنقلاب أتوبيس بطريق
إنقلاب أتوبيس بطريق سوهاج البحر الأحمر

لقى رضيع مصرعه وأصيب 29 شخص آخرين، إثر انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر عند الكيلو 95، أثناء توجهه من أكتوبر إلى محافظة قنا.


أسفر الحادث  وفاة  طفل يدعى محمد. م. ع، 3 شهور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

وأصيب كلا من عبده. ع. ا، 23 عاما، محمد. م. ع، 28 عاما، وفاء. س، 18 عاما، عبدالله. ع. ع، 25 عاما، عامل، على. م. ع. ع، 21 عاما، طالب، مصطفى. ع. م. ف، 20 عاما، طالب، مونيكا. م. ح. ف، 23 عاما، طالبة، هدى. ر. ر، 25 عاما، ربه منزل، على. أ. ا. ع، 52 عاما، عامل، أحمد. غ. ر. م، 16 عاما، عامل، كيرلس. ن. م. ش، 24 عاما، أيمن. ع. ا. س، 24 عاما، حداد.

محمود. ع. أ، 38 عاما، عامل، باسم. ج. ع، 25 عاما، عامل، منه. ا. م. ع، 28 عاما، طالبة، سيد. ع. ا. م، 57 عاما، سائق مساعد الأتوبيس، محمد. ص. م. ف، 38 عاما،  نقاش، محمد. ع. ر. 18 عاما، طالب، سيد. ع. ع، 45 عاما، عامل، يسرى. م. ع، 19 عاما، طالب، هيام. ع. أ، 50 عاما، ربه منزل، رضوان. أ.م، 26 عاما، عامل محمد. أ. م، 30 عاما، عامل، إبراهيم. ع. ا، 27 عاما، نجار مسلح، الضبع. أ. م، 55 عاما، نجار مسلح، شحاته. ع. أ، 36 عاما،  سائق، عصام. ي. أ،  16 عاما، عامل، محمد. د. ع، 21 عاما، طالب عبد العال. ا. م، 55 عاما، موظف.

جثة و29 مصابا.. ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بطريق سوهاج-البحر الأحمر

السجن المشدد 10 سنوات لسائق وزوجته اختطفا معلمة وجرداها من ملابسها بأسيوط.. فيديو

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى اخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس عند الكيلو 95 بطريق البحر الأحمر نطاق محافظة سوهاج ووجود عدد كبير من المصابين .
دفعت مديرية الصحة بأسيوط بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مصرع طفل وإصابة 29 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أسيوط أخبار محافظ سوهاج أسيوط-البحر الأحمر انقلاب أتوبيس سوهاج انقلاب اتوبيس الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير.. أول كلمات الرئيس بعد أداء حلف اليمين|فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية

بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات أسرية..السجن المشدد 7 سنوات لـ طالبة أنهت حياة حماتها بأسيوط

السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل حاول إنهاء حياة طليقته بأسيوط

ترشيحاتنا

مشهد مهيب.. السيسي يرفع علم مصر بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

هل يجوز لشخص مسافر الفطر إذا عاد لمنزله قبل الفجر بدقائق

الجزائر ترسل 168طن مساعدات غذائية وأدوية إلى العريش لصالح غزة

الرئيس السيسي يوقع في سجل الشرف أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

بحضور السيسي.. عزف سلام الشهيد أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

على بعد 200 متر من مطار إسرائيلي.. شاهد| سقوط مسيرة داخل الحدود الأردنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

الفخراني لصدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ