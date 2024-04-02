جثة و29 مصابا.. ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بطريق سوهاج-البحر الأحمر

دفعت مديرية الصحة بأسيوط بـ ٥ سيارات إسعاف بالإضافة إلى عدد من سيارات إسعاف نقاط الطرق لنقل ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بطريق سوهاج / البحر الأحمر الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء عند الكيلو 95 نطاق محافظة سوهاج .



وحصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لحادث إنقلاب الأتوبيس والذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة 29 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس عند الكيلو 95 بطريق البحر الأحمر نطاق محافظة سوهاج ووجود عدد كبير من المصابين .



دفعت مديرية الصحة بأسيوط بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مصرع طفل وإصابة 29 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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