إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بنزلة بدوي بمركز ديروط في أسيوط بسبب خلافات قديمة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بنزلة بدوي ووجود 3 مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة "محمد.ح.إ" 25 عاما، و"على.م.س.ع" 30 عاما، و"محمد.ع.هـ" 30 عاما في مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية بنزلة بدوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط ومستشفى أسيوط الجامعي.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.