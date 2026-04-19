أمطار رعدية تضرب المحافظات.. وتنبيه عاجل لسكان القاهرة الكبرى ومدن القناة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء بفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وكذلك بفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة .

وحول نشاط رياح على أغلب الانحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وسيناء وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 27 15

بنها 26 15

دمنهور 26 14

وادى النطرون 26 15

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 25 14

المنصورة 26 13

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الاسماعيلية 28 14

السويس 28 15

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 28 17

نخل 28 13

كاترين 22 09

الطور 28 19

طابا 27 18

شرم الشيخ 3 21

الغردقة 30 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 22 14

السلوم 23 14

سيوة 28 15

رأس غارب 29 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 29 20

شلاتين 31 22

حلايب 29 20

أبو رماد 28 20

مرسى حميرة 29 20

أبرق 29 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 29 15

بني سويف 29 16

المنيا 30 15

أسيوط 30 15

سوهاج 31 17

قنا 34 19

الأقصر 34 19

أسوان 32 20

الوادي الجديد 34 18

أبوسمبل 35 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 37 24

الرياض37 22

المنامة32 26

أبوظبى34 23

الدوحة34 26

الكويت33 25

دمشق22 10

بيروت21 17

عمان20 10

القدس21 12

غزة23 17

بغداد 34 19

مسقط29 24

صنعاء29 11

الخرطوم45 29

طرابلس21 15

تونس25 13

الجزائر21 10

الرباط 25 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول17 07

إسلام آباد31 18

نيودلهى41 25

جاكرتا 33 24

بكين 24 11

كوالالمبور33 24

طوكيو24 15

أثينا21 10

روما25 12

باريس19 06

مدريد27 13

برلين18 07

لندن 16 06

مونتريال 10 00

موسكو 08 01

نيويورك18 08

واشنطن22 09

نواكشوط30 19

أديس أبابا 26 13