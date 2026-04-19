ضربة مؤلمة لإسرائيل.. ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان إلى 15 جنديا

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك عدد قتلى قواته إلى 15 جنديًا على الأقل منذ اندلاع الصراع الأخير.

قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان

وقُتل الرقيب أول (احتياط) ليدور بورات، 31 عامًا، يوم السبت، بعد يوم من مقتل الرقيب أول (احتياط) باراك كالفون، وفقًا لموقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 12 جنديًا آخرين أصيبوا في الحادثين اللذين أسفرا عن مقتل جنديين ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

وتشن إسرائيل قصفًا على لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة 7000 آخرين خلال الأسابيع الستة الماضية. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة 10 أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن جندياً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من بلاده قُتل في لبنان يوم السبت.