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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان "دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة" بالتعاون مع قصر ثقافة المحافظة، بحضور كلاً من الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة.

والدكتورة غنى عبدالناصر عميد كلية التمريض،  والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أحمد صابر مدير قصر الثقافه، وحنان محسن مدير قصر ثقافة الطفل،  وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجحت في تنفيذ عدداً من  المشروعات القومية ورعايتها وتوفير الاستثمارات اللازمة لها مع الاتجاه نحو جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص الوطني والاجنبي.

والذي يؤدي بدوره الي استقطاب الطاقات البشرية وتنوع مجالات التنمية، وذلك تحقيقاً لأهداف و رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وقال "النعماني" ان الندوة تناولت تعريف الطلاب بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها مشروع حياة كريمة، مشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية الجديدة - الجلالة- العلمين الجديدة).

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جامعة سوهاج

مشروع الصبغة النووي، مصانع الرمال السوداء،مزارع الطاقة الشمسية، الصوب الزراعية ومشروع توشكى، القضاء على العشوائيات، وغيرها من المشروعات العملاقة.

وأضاف الدكتور علاء غالب انه حاضر بالندوة كلاً من الدكتور حمدي حسانين، والذي تحدث عن أهداف التنمية المستدامة، وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها تطويعها لخدمة الأجيال القادمة.

واستعرض العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة فيلم تسجيلي عن انجازات حياة كريمة بالمحافظة، والقت الدكتورة أسماء قدري أستاذ مساعد  كلية العلوم محاضرة عن "الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيفة بدون انبعاثات كربونية".

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