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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح الحديقة العامة بميدان الثقافة بعد تطويرها

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الحديقة العامة بميدان الثقافة عقب انتهاء أعمال التطوير بها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، والتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفس لأهالي سوهاج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، واحتفالات عيد سوهاج القومي في العاشر من أبريل، رافق المحافظ خلال الافتتاح أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة ايناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل المشرفة على تصميم.

وتنفيذ الحديقة، وعلى لطفي رئيس حي شرق سوهاج، والنائب شعبان لطفي، والنائبة مي ببوح، والنائبة ألفت المزلاوي أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي مدينة سوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج الحديقة وأعمال التطوير التي تمت بها والتى شملت "تركيب أعمدة إنارة، وإنشاء كافتيريا لخدمة المواطنين المترددين على الحديقة، وتركيب الكراسي الرخامية لانتظار المواطنين، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات، وبرجولات للحماية من أشعة الشمس".

ووجه التهنئة لأهالي سوهاج بمناسبة افتتاح الحديقة وقرب حلول عيد الفطر المبارح، وعيد سوهاج القومي، داعيا المواطنين للاستمتاع بالحديقة وما تم بها من تطوير، والحفاظ على ما تحقق من انجاز.

ووجه محافظ سوهاج مسئولي حي شرق سوهاج بالمتابعة المستمرة للحديقة على مدار اليوم، واجراء الصيانة الدورية لها حفاظا على ما تم انجازه، وكذا توفير المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة للمترددين على الحديقة.

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وأوضحت الدكتورة إيناس محمد مستشار المحافظة للتشجير والتجميل أن الحديقة تقع على مساحة 4100 متر مربع، مشيرة إلى أن أعمال تطوير الحديقة شملت أيضًا تركيب سور حديدي بطول 140 متر من الجهة الأمامية للحديقة، وإنشاء سور مباني من الجهة الخلفية لتأمين الحديقة.

وتم تجليد الأعمدة بحجر المايكا ابيض كرارة، وتركيب حجر فرعوني للجلسات، وأعمال الحجر الحراري والرخام والانترلوك، واعمده التجميل والإنارة من جلوبات واسبوتات.

وأشارت إلى انشاء برجولتين علي مساحة 200 متر مربع، بالاضافة إلى تطوير 4 برجولات و13 مظلة شاملة المقاعد، وعدد 27 مقعد منفصل وبوفية مفتوح، وجرين وول، ومسطح اخضر علي مساحة 200 متر مربع، وغيرها من الأشجار والزهور ونباتات الزينة، وأعمال اللاندسكيب.

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