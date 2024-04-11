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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيبارشيات وأديرة سوهاج يهنئون قيادات المحافظة بعيد الفطر |صور

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

قدم أصحاب النيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وكهنة من إيبارشيات طما، طهطا وجهينة، إخميم وساقلته، التهنئة أمس بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة سوهاج.

وزار الأحبار الثلاثة والآباء الكهنة مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث قدموا التهنئة بالعيد وللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير الأمن ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما قدموا التهنئة بمناسبة عيد سوهاج القومي الذي تحتفل به المحافظة يوم ١٠ أبريل من كل عام.

وزاروا كذلك مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، لتقديم التهنئة.

كان نيافة الأنبا باخوم قد زار وبرفقته وفد من الكهنة والأراخنة أمس الأول، مقر جامعة سوهاج حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

الأنبا باخوم وكهنة الأنبا أولوجيوس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين عيد الفطر المبارك جامعة سوهاج

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