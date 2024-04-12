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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ سوهاج الجامعي يستقبل 702 حالة ويجري 110 عمليات خلال عطلة العيد

صدى البلد

تلقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تقريراً مفصلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، يوضح عدد الحالات التي ترددت علي قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث بلغت ٧٠٢ حالة وإجراء عدد ١١٠ عملية جراحية ايام الأول والثاني والثالث من أيام العيد، في الفترة من ٩ /٤ الي ١٢  ابريل الجاري. 

وقال "النعماني" أنه في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة لتقليل قوائم الانتظار، فإن طوارئ المستشفي الجامعي علي اتم الاستعداد لاستقبال أي حالات طوارئ أو مرضية وعلى مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر سواء للتدخل الجراحي السريع او للعلاج السريري  وذلك بالمقرين القديم والجديد، موجهاً شكر مستحق لجميع الكوادر الطبية والهيئات الادارية لما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل اتقاذ الأرواح والحفاظ علي سلامة المرضي.

من جانبه أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الفعالية والجودة.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل ٧٠٢ حالة طوارئ  خلال عطلة العيد، منهم ٢٩٣ حالة استقبال عام تم حجز ١٩٢ حالة منهم، وعدد ٤٠٩ حالة حوادث تم حجز ١٦٨ حالة.

وأوضح أنه وفقاً للمتابعة المستمرة من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة،يتم تفقد اقسام المستشفي بالكامل خلال عطلة العيد بشكل يومي صباحاً ومساءً، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه،  وأن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع جميع الحالات التي قد تطرأ.

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مستشفى سوهاج الجامعي

وأضاف الدكتور احمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد ومدير الطوارئ انه تم إجراء عدد ١١٠ عملية جراحية خلال اول وثاني ايام العيد وذلك تأكيداً على حرص إدارة مستشفيات جامعة سوهاج، علي العناية بمرضى حالات الطوارئ، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية طوال فترة إجازة العيد، مؤكدا علي تواجد جميع النواب الاداريين  باستمرار خلال تلك الفترة.

 الجدير بالذكر أن عدد اسره العناية المركزه والمتوسطة بلغت ١٠٥ سرير بتسبة أشغال ١٠٠%، بينما بلغ عدد أسرة العناية المركزة  للأطفال وحديثي الولاده  ٢٥ سرير، منهم نسبة أشغال ٢٣ حالة فقط.

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