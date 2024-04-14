عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراة عن الممارسات الخضراء لإدارة الموارد البشرية

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة فاطمة الزهراء عبد النبي بعنوان أثر الممارسات الخضراء لادارة الموارد البشرية كمتغير وسيط في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وتحسين الأداء المؤسسي، دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الحكومية العامة بجمهوربة مصر العربية.

وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة ، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة وعدد من اعضاء هيئة التدريس.

وأكد "النعماني" على أهمية دور البحث العلمي والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تحقق التقدم العلمي والبحثي لجامعة سوهاج علي المستوي المحلي والدولي.

طلاب كلية تمريض سوهاج يدعمون أطفالا من مرضى السرطان في أورام الأقصر

صواريخ العيد.. مستشفى سوهاج الجامعي يستقبل 50 شخصا بإصابات خطيرة في العين

جامعة سوهاج

وأضاف أن موضوع الرسالة جاء اتساقاً مع ما توليه الدولة المصرية للاستدامة في جميع المجالات ومنها مجالات الأعمال كالموارد البشرية، خاصة وان الطريقة التي تدير بها المنظمات موظفيها لها تأثير كبير على البيئة.

ونتيجة لذلك فأن المزيد من الشركات تتبنى ممارسات الموارد البشرية "الخضراء" التي تعطي الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة ان لجنة المناقشة والتحكيم ضمت كلاً من الدكتور محمد نمر علي مشرفاً ورئيساً، والدكتور احمد علي حسين مشرفاً وعضواً، الدكتور عادل ريان نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب السابق عضواً، والدكتورة نسمه حشمت أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة بجامعة اسيوط عضواً.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

تسمم طفلة تناولت صبغة شعر في سوهاج

ترشيحاتنا

إيران تعلن قائمة أهدافها من هجماتها على إسرائيل.. اخطرها مفاعل ديمونة

«بايدن»: سنضغط على إسرائيل لتنسيق رد دبلوماسي لمنع التصعيد العسكري مع إيران

تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

تعرف علي موقف مروان عطية من المشاركة في مباراة القمة

فرنسا تطالب مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل و4 دول أخرى.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي ملابس دينا الشربيني بصاحبة السعادة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ