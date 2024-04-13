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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب كلية تمريض سوهاج يدعمون أطفالا من مرضى السرطان في أورام الأقصر

صدى البلد

زار وفد من طلاب كلية تمريض سوهاج مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان؛ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لرسم الابتسامة على شفاه الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني  بأقسام المستشفى.

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واصطحب فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد الكلية في زيارة لأقسام المستشفى؛ تعرفوا خلالها على طبيعة تلقي الأطفال المرضى للخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصميماتث الغرف حتى يشعر الأطفال بأن المستشفى منزلهم الثاني  للشعور بالأمان وتحدى المرض لتحقيق الشفاء.


وخلال الفعالية، أكد وفد من طلاب  كلية التمريض سوهاج على اعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة  التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة، والتي تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

ومن جانبه، رحب الأستاذ محمود فؤاد ؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، بوفد  طلاب  كلية التمريض بسوهاج، على دعمهم الأطفال مرضى السرطان ، موجها الشكر والتقدير لهم على حرصهم لزيارة مستشفى الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

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