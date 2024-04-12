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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السخينة أشهر أكلات أهل الأقصر في العيد .. فيديو

صدى البلد

العادات والتقاليد فى الأعياد تختلف من بلد لأخرى، ففى الأقصر فى العيد هناك وجبة أساسية على كل مائدة وهى “السخينة”. 

تقول نادية السيد من مدينة إسنا جنوب الأقصر ، إن طبق " السخينة " من أهم الأطباق التى تزين مائدة العيد فى المنازل كلها حيث يتجمع السيدات يقوموا بصنع الفطير الناشف " الرقاق " حيث يتم تحضيره عن طريق إضافة كيلو من الدقيق عليه مقدار من المياه حسب نوع الدقيق ويضاف عليه مقدار من الملح الابيض ثم يتم عجنهم ويترك قليلا.

وأوضحت  " نادية "  انه يتم تجهيز " الطبلية " الطاولة وتكون على شكل دائرة ثم يتم فرد العجينة عليها عن طريق " النشابة " عصا طويلة حتى تصبح العجينة على شكل مستدير رقيق جدا  ثم توضع فى الفرن حتى تصبح متماسكة.

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واضافت “ نادية ” انه اثناء تحضير الفطير الناشف تقوم عدد من السيدات بتحضير " السخينة " وطريقة صنعها عبارة عن تقطيع بصلتين صغيرتين ووضعهما فى إناء للطهى وإضافة ملعقتين من السمن البلدى، وعند بدء تحمير البصل يتم وضع أربعة فصوص من الثوم حتى تتم تسويته، لتضيف إليها بعد ذلك قطع الطماطم ثم ترش التوابل من ملح وفلفل أسود وشطة، حتى يتم تسبيكها جيدًا ثم تضاف إلى هذه المكونات شوربة اللحم.

وتقوم ربة المنزل بتقطيع الفطير في الطبق الخاص به ثم توضع فوقه "السخينة" ليصبح بذلك الطبق جاهزا للتقديم، مع قطع اللحم الصغيرة  المحمرة.

 

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الأقصر اسنا الاعياد الاطباق السمن البلدي العادات والتقاليد قطع اللحم فى الأقصر فرن ملح وفلفل مركز اسنا نادية السيد

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