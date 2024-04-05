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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن الأقصر يكرم 500 من حفظة القرآن الكريم بمركز إسنا

صدى البلد

نظمت أمانة مركز إسنا بحزب مستقبل وطن الأقصر، حفلا لتكريم 500 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمكتب  السلطان عبد الجليل لتحفيظ القرآن الكريم بالنمسا بنجع النقباء تحت رعاية النائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد عمران، أمين التنظيم، وسط حضور كبير من أهالى القرية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

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وأهدت أمانة الحزب بإسنا درع التميز للشيخ محمد بيومي أبوزيد، المشرف العام على مكاتب تحفيظ القران بمركز إسنا، لجهده الكبير فى رعاية وتحفيظ القران الكريم، ورجل الأعمال أحمد عبد العزيز اللبيدي، راعي الحفل، وعبدالحكيم عباس طه، لخدمة القرآن الكريم، وتوزيع شهادات التقدير للشيوخ المحفظين والطلبة والطالبات حافظي القرآن الكريم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العماري، امين الحزب بالمحافظة، أن اهتمام الحزب بتنظيم هذه الاحتفالية، يؤكد على إكرام أهل القرآن، إذ تخلق تلك المسابقات  نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة.

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