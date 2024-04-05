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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء الدورة الرمضانية للمرحلة الإعدادية 2024.. الأقصر تفوز بالكأس

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية لكرة القدم

اختتمت الوزارة الدورة الرمضانية لكرة القدم بنين للمرحلة الإعدادية 2024 بمشاركة 16 محافظة والتي تم تنظيمها خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل الجاري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بممارسة جميع الأنشطة الرياضية مما يساهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب واكتشاف المواهب ورعايتها

وجاءت هذه الدورة الرمضانية تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنفيذ الإدارة العامة للتربية الرياضية بقيادة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة.
 

وأقيمت الدورة الرمضانية لكرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات تضمنت المجموعة الأولي محافظات ( القاهرة / شمال سيناء / الفيوم / بورسعيد)، وتضمنت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية / الدقهلية / المنوفية / قنا)، أما المجموعة الثالثة فضمت محافظات (المنيا / الشرقية / كفر الشيخ / الاقصر)، أما المجموعة الرابعة فتضمنت محافظات ( الغربية /البحيرة / دمياط / الإسكندرية).

وجاء في الترتيب الأول في المجموعة الأولي محافظة القاهرة، أما الترتيب الثانى فقد جاءت فيه محافظة بورسعيد، وبالنسبة للمجموعة الثانية، جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الأول، وحصلت محافظة الدقهلية على الترتيب الثانى، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فقد جاء في الترتيب الأول محافظة الأقصر،  والترتيب الثاني كفر الشيخ، أما المجموعة الرابعة فقد جاءت محافظة البحيرة في الترتيب الأول والإسكندرية في الترتيب الثانى.

ووفقا لإعلان نتائج الدورة الرمضانية، فقد فازت محافظة الأقصر بالمركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة القاهرة بالمركز الثالث، ومحافظة الدقهلية بالمركز الرابع.

وفى كلمتها، في ختام البطولة، رحبت الدكتور إيمان حسن بجميع الفرق المشاركة وتوجهت بالشكر إلي الطلاب والموجهين والمشرفين على المشاركة الفعالة، مؤكدة أن جميع الطلاب فائزون، ولا يوجد فريق خاسر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو توطيد أواصر التعاون والإخاء بين الطلاب واكتشاف المواهب. وقد تم تكريم الفرق الفائزة وتسليمهم الميداليات، وتسليم كأس الدورة لمحافظة الأقصر.

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