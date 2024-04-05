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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف محمد العقبي مديرا لمجمع الأقصر الطبي

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن تكليف الدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي .

 

حصل الدكتور محمد العقبي على بكالوريوس الطب والجراحة جامعه القاهره عام 1998 وحصل على ماجستير أمراض القلب جامعه عين شمس عام 2008 وتوج الدكتور محمد العقبي على الزماله المصرية لإدارة المستشفيات عام 2015
 

 

وحصل الدكتور محمد العقبي على الكثير من الدورات التدريبية في مجال إدراه المستشفيات   حرصا منه على تطبيق أعلى معاير الجودة الشاملة في المنظومه الصحية  القصوى .


أبرز تلك الدورات التدريبية في مجال إدارة المستشفيات والمنظمات الصحية العالميه مثل هيئه التعاون الدولي اليابانية JICA
 

وشغل الدكتور محمد العقبي بالكثير من المناصب  والخبرات الإدارية مما يؤهله لقياده هذا الكيان والصرح الطبي العظيم ومنها
_مدير العيادات الخارجية بمستشفى الأقصر الدولي عام 2010
_ مدير الأقسام الداخلية في مستشفى الأقصر الدولى عام 2011
-المدير الطبي بمستشفى الأقصر الدولي عام 2015
_نائب المدير العام بمستشفى الأقصر الدولي 2019
_مدير مستشفي الأقصر الدولي 2021
 

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