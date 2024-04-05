تكليف محمد العقبي مديرا لمجمع الأقصر الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن تكليف الدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي .

حصل الدكتور محمد العقبي على بكالوريوس الطب والجراحة جامعه القاهره عام 1998 وحصل على ماجستير أمراض القلب جامعه عين شمس عام 2008 وتوج الدكتور محمد العقبي على الزماله المصرية لإدارة المستشفيات عام 2015



وحصل الدكتور محمد العقبي على الكثير من الدورات التدريبية في مجال إدراه المستشفيات حرصا منه على تطبيق أعلى معاير الجودة الشاملة في المنظومه الصحية القصوى .



أبرز تلك الدورات التدريبية في مجال إدارة المستشفيات والمنظمات الصحية العالميه مثل هيئه التعاون الدولي اليابانية JICA



وشغل الدكتور محمد العقبي بالكثير من المناصب والخبرات الإدارية مما يؤهله لقياده هذا الكيان والصرح الطبي العظيم ومنها

_مدير العيادات الخارجية بمستشفى الأقصر الدولي عام 2010

_ مدير الأقسام الداخلية في مستشفى الأقصر الدولى عام 2011

-المدير الطبي بمستشفى الأقصر الدولي عام 2015

_نائب المدير العام بمستشفى الأقصر الدولي 2019

_مدير مستشفي الأقصر الدولي 2021

